Bassist Avishai Cohen creëert een eigen, herkenbaar geluid waarin energieke jazz en lichtvoetige volksmuziek uit het Midden-Oosten perfect op elkaar aansluiten. De Israëlische musicus werd opgeleid in New York waar hij onder anderen speelde met pianist Chick Corea. Inmiddels is Cohen zelf een invloedrijke bandleider die een jonge generatie jazzmuzikanten inspireert. Met de 39-jarige Azerbeidzjaanse pianist Elchin Shirinov en de 21-jarige drummer Roni Kaspi vormt hij een verjongde versie van het Avishai Cohen Trio. Na het uitbrengen van een jubileumalbum met een groot orkest is het fijn om te horen dat Cohen weer is teruggekeerd naar de triobasis waarmee hij ooit begon. Met zijn jeugdige begeleiders brengt de bassist en bandleider zijn ni..

