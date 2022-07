Toen Angelo Verploegen in 2020 aan het herstellen was van een heupoperatie had hij tijd om te reflecteren op zijn lange carrière als trompettist in jazzbands en musicalorkesten. Twintig jaar eerder was hij een trio begonnen met gitarist Ed Verhoeff en bassist Eric van der Westen. Het was altijd fijn geweest om met deze ervaren muzikanten op een subtiele manier door te dringen tot de kern van jazz-standards. Verploegen nodigde zijn twee maten uit voor het maken van een album met liedjes uit het Great American Songbook die allemaal de nacht bezingen. Het resultaat is een mooie selectie improvisaties over nummers als ‘Stardust’, ‘The Night We Called It A Day’ en ‘Softly As In A Morning Sunrise’. Het album When Night Falls ..

