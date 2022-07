Van Handel is bekend dat hij een groot liefhebber van de hobo was en er ook veel voor geschreven heeft. Toch zijn er van hem betrekkelijk weinig hobo-concerten bewaard gebleven. Officieel maar drie. In ieder geval te weinig om daar een complete cd mee te vullen. Daarom is het een verrassing nu toch bijna 66 minuten met hobo-muziek van Handel te beluisteren. Het album is volgespeeld door een betrekkelijk jong orkest, het Klaipéda Kamerorkest. In deze derde stad van Litouwen richtte Liuda Kuraitiené in 1992 dit ensemble op. Het begeleidt de Litouwse hoboïst Andrius Puskunigis licht en luchtig. Een genot om naar te luisteren, ook door de heldere opname. Om het album toch vol te krijgen, werden twee zogenaamde ‘Concerto-pasticcio’s’ samenges..

