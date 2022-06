Afwisselend en ‘groovy’ visitekaartje van Thirza Athalja

Thirza Athalja gaf haar debuutalbum de titel Enigma. ‘Life is an Enigma: something that is difficult to understand or explain,’ schrijft de Utrechtse zangeres in het cd-boekje. Athalja blijft niet hangen bij die constatering, maar gaat in haar muziek op zoek naar zin en betekenis in verhalen, liedjes, schoonheid, geloof, hoop en liefde.