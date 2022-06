Stampende en stomende gospel

In de zomer van 2011 gaf Levon Helm, drummer en zanger van de legendarische groep The Band, concerten in een in 1975 tot studio omgebouwde schuur in het stadje Woodstock, ‘The Barn’. Daar kwam zoals elk jaar bij de ‘Midnight Ramble’ een keur van gelouterde artiesten die vaak ook zijn vrienden waren; behalve dan Band-zanger Robbie Robertson, want die twee heren bleven gebrouilleerd. Of niet?

Na het overlijden van Band-gitarist Rick Danko in 1999 had Helm de laatste jaren longkanker. Hij speelde door en sloot vrede met bijna iedereen die hij er in een autobiografie van langs had gegeven. Het optreden van Mavis Staples, die anno nu als 83-jarige nog volop concerten geeft, droeg een sterk gospelkarakter en het is nu uitgebracht op cd.

Een jaar na het concert, in 2012, stierf ook Helm. Het concert is fris en doorleefd. ‘This Is My Country’ is een politiek lied van Curtis Mayfield uit 1968, dat nog niets aan kracht en actualiteit heeft ingeboet en een zelfbewust vaandel blijft voor mensen van kleur. ‘Trouble In Mind’ is een woeste blues met veel piano. ‘Handwriting On The Wall’ geeft de bijbelpassage rauwe tinten. Een uitgeteerde ..

