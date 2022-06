Dit orgel is nu echt compleet

Die titel slaat op het koororgel van de Sint-Joriskerk in Amersfoort, dat na een uitbreiding in 2019 als compleet werd beschouwd. Maar … de orgelbouwer stelde toen nog een vergroting voor. Het pedaal had maar één stem, dan ook nog afgeleid van het hoofdwerk. Zou een zelfstandig pedaal niet veel mooier zijn?

Na nogmaals een forse gift van een in Amersfoort bekend bouwbedrijf kon ook die wens in vervulling gaan. De orgelbouwer, Bernhard Edskes, is intussen met pensioen gegaan. Maar de mensen die zijn bedrijf overnamen, plaatsten in de kleine ruimte achter het orgel toch een volwaardig zelfstandig pedaal. Vrijdag 17 juni werd de uitbreiding door organist Rien Donkersloot in een concert gepresenteerd. Met daarbij ook deze cd.

De nieuwe S..

