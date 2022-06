Nooit klonken de Beach Boys zo glashelder

De resterende leden zijn in de tachtig, maar opgeheven is de Amerikaanse popgroep The Beach Boys nooit. Zestig jaar na hun eerste plaat verschijnt een vers overzicht.

In 1962 kreeg de Amerikaanse band The Beach Boys een contract bij Capitol. Daarvoor waren al opnamen gemaakt door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson, hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Brian, een multi-instrumentalist die ook zingt, was de man van de arrangementen en de vocale partijen, de klank van de band die vooral opviel door koortjes, kopstemmen en gelaagde a capella. Mike Love zong, Dennis Wilson, drummer en keyboardspeler, schreef veel teksten, Carl Wilson was met Al Jardine gitarist en Bruce Johnston hanteerde de basgitaar.

In de eerste jaren maakten de strandjongens vooral gladde pretmuziek, met veel auto’s, meisjes, surf-avonturen en doo wop-koortjes. Songs als ‘I Get Around’, ‘California Girls’, ‘Help Me, Rhonda..

