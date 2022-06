Tord Gustavsen is actief als begeleider van vocalisten, als kerkmusicus en als leider van zijn eigen jazztrio. De Noorse componist en pianist maakte beklijvende albums als Changes (2003) en Ground (2005). Het Tord Gustavsen Trio werd daarmee een belangrijke vertegenwoordiger van het ruimtelijke Scandinavische jazzgeluid. Op het voorlaatste album The Other Side (2018) verwerkte Gustavsen melodieën uit het Noorse kerkliedboek in zijn composities. Vier jaar later ziet het nieuwste werkstuk van het Tord Gustavsen Trio het licht. Dankzij de inbreng van de nieuwe bassist Steinar Raknes klinkt Opening experimenteler dan het repertoire van de afgelopen twee decennia. Het verschil zit voornamelijk in het (..

