Bij het label Brilliant Classics verschijnen regelmatig cd’s met werk van vrij onbekende, maar toch waardevolle componisten. Ernst Gottlieb Baron (1696-1760) was een van hen. Hij was in zijn tijd bekend als luitist, werkte aan diverse vorstenhoven tot hij van 1737 tot zijn dood teorbist werd van kroonprins Frederik van Pruisen. Hij componeerde niet alleen diverse werken voor luit - zowel solo als in combinatie met andere instrumenten - maar schreef ook diverse artikelen en enkele boeken over het luitspel. Op deze nieuwe, in Lviv (Oekraïne) mooi ruimtelijk opgenomen cd is de luit samen met blokfluit en enkele malen cello te horen. Een groot deel van de opgenomen werken is afkomstig uit een nieuwe editie van Barons werk die in 2005 door de..

