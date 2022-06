George Kooymans toont ruggengraat

Op 25 april stierf Henny Vrienten. Het werk aan de derde plaat van Vreemde Kostgangers is al zo ver gevorderd dat het album er waarschijnlijk gaat komen. Het driemanschap omvatte naast Vrienten en Boudewijn de Groot ook George Kooymans, gitarist, zanger en liedjesschrijver van de Golden Earring. Hij liet in februari 2021 weten dat hij de spierziekte ALS heeft. Maar ook hij had al genoeg werk liggen om een nieuwe plaat te maken met de Amerikaanse muzikant Frank Carillo. Dat ging door corona en afstand vaak via beeldbellen, vanuit elkaars keuken, waar gitaren en snijplanken stuivertje wisselden. Drie jaar werkten de twee muzikanten in verschillende studio’s in vier landen aan de tien nieuwe songs. Als bonustrack staat ook een solonummer va..

