Barry Hay is de zanger van de Golden Earring, een van de grootste popgroepen die Nederland kende. Meijers is voor velen onbekend, maar wel de instrumentale man achter vele bands, zoals De Dijk en de Common Linnets, het succesrijke clubje van Ilse de Lange en Waylon dat nummer twee werd op het Eurovisiesongfestival. In 2019 maakten ze samen al het album For You Baby, maar dat werd ondergesneeuwd door de coronaperiode. Dit nieuwe album is een feest, zomers, energiek en woest, maar ook een kwestie van hard werken en vakmanschap. Beide heren wonen op de Nederlandse Antillen, maar achterover in de zon pensioneren is er niet bij, zeker nu JB Meijers zijn Quasimono Studios heeft verplaatst naar Bonaire. Fiesta de la vida ..

