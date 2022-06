The Who, origineel, maar wel een beetje een zootje

The Who Sell Out (1967) is het derde album van de gelijknamige Britse rockband. Die waren het destructieve, recalcitrante, maar ook geestige en creatieve broertje van Beatles en Stones. Het album was een en al satire, met songs, zogenaamde radiocommercials en mededelingen van overheidsaard. De veertig minuten zijn een nepuitzending van het piratenstation Radio London. Op een dubbelalbum is nu mono, stereo en extra nummers gebundeld. Gelukkig is de hoes gehandhaafd: vier panelen met Pete Townshend en een megatube Odorono, Roger Daltrey in een badkuip vol met Heinz’ witte bonen in tomatensaus, drummer Keith Moon met het anti puistjesmiddel Medac en bassist John Entwistle als Tarzan. Na 54 jaar is er wel wat gebeurd. Keith Moon (32) stierf in 1978 in zijn slaap, als gevolg van een overdosis van het alcoholverslaving werende middel chloormethaziol, John Entwistle (58) stierf in 2002 aan een hartaanval, na veel cocaïne. Roger Daltrey liep in de badkuip een longontsteking op, kreeg vijftig blikken Heinz’ als compensatie, maar zingt als 76-jarige nog volop. Uit het ratjetoe blijven twee nummers echt bij: ‘Armenia City In The Sky’ en ‘I Can See For Miles’.

+ hoogst origineel

- wel een beetje een zootje

The Who Sell Out

The Who. Polydor / Universal Music (2cd)