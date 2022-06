In 2009 sprak het Nederlands Dagblad met de Schotse artiest en songwriter Gerry Rafferty. Hij was zanger en tekstschrijver van folkpopgroepen als The Humblebums en Stealers Wheel, die hits hadden met beklijvende songs als ‘Stuck In The Middle With You’ en ‘Late Again’. Solo kende de man nog grotere successen, met platen als City To City en Night Owl en grote hits als ‘Baker Street’. Maar met elk van de tien soloplaten werd duidelijker dat hij de demon van de drank niet de baas kon. Zijn nasale stemgeluid had altijd al iets droevigs, maar in gesprek leek de glijbaan naar de afgrond nog steiler. Rafferty overleed in 2011, 63 jaar oud. Toch wordt postuum zijn elfde album uitgebracht: Rest In Blue. Hi..

