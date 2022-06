Crescent (‘wassende maan’) van bassist Tony Overwater en pianist Atzko Kohaski is een eerbetoon aan het gelijknamige album uit 1964 van het John Coltrane-kwartet. Op het eerste gehoor zijn de verschillen groot tussen de free jazz van de drie jaar na het maken van dit meesterwerk overleden saxofonist en de warme lyriek van Overwater en Kohashi. Toch heeft dit duo tijdens de winterse opnames in het Beauforthuis in Austerlitz zowel Coltrane’s muzikale als diens spirituele kern geraakt. Hoe vrij de saxofonist ook speelde, de ziel van de blues verloochende hij nooit. Overwaters achttiende-eeuwse Boheemse bas en Kohashi’s Faziolo Modello F228 kleuren prachtig bij elkaar. De twee musici geven een hoopvolle interpretatie van weemoe..

