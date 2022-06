In de zeven symfonieën van Sibelius is een duidelijke ontwikkeling te zien. Van traditioneel naar een meer eigentijds geluid

Een jonge dirigent krijgt de kans een grote serie meesterwerken op te nemen. Het resultaat is een boeiend album van vier cd’s.

De jonge Finse dirigent Klaus Mäkelä laat het Filharmonisch Orkest van Oslo excelleren in de symfonieën van Sibelius. (beeld Decca)

‘Wie als musicus opgroeit in Finland, wordt hoe dan ook beïnvloed door Sibelius’, beweert dirigent Klaus Mäkelä, die als cellist met grote regelmaat symfonieën van zijn landgenoot heeft uitgevoerd. Vlak nadat de jonge dirigent de leiding had gekregen over het Filharmonisch Orkest van Oslo brak de covidpandemie uit. De musici besloten om van de nood een deugd te maken en alle symfonieën van Jean Sibelius (1865-1957) op te nemen. Samen met Tapiola en drie latere fragmenten bracht Decca de viereneenhalf uur muziek uit op het vierdubbelalbum Sibelius. De platenmaatschappij bood de 26-jarige dirigent een exclusief contract aan.

Sibelius schreef zijn zeven symfonieën in een periode van 25 jaar tussen 1899 en 1924. De eerste symfonie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .