‘Ik’ wordt ‘wij’ bij indieband Arcade Fire

Al aan het begin van de covidpandemie voorjaar 2020 kondigde de Amerikaans-Canadese rockband Arcade Fire een nieuw album aan. Vervolgens duurde het ruim twee jaar voordat hun zesde studioalbum WE uitkwam. Het is geboren in een heel onzekere maar prachtige tijd, zei bandleider Win Butler erover in een interview met de Montreal Gazette.

Terwijl grenzen sloten en de wereld in ‘thuisisolatie’ ging, raakte de band letterlijk gespleten. Het hart van de band, het echtpaar Win Butler en Régine Chassagne, verbleef thuis in New Orleans. De rest van het zestal zat in het Canadese Montreal. Dus deden Butler en Chassagne bijna al het voorwerk: bij akoestische gitaar en vleugel werkten ze de opzet, inhoud en structuur van de nieuwe songs uit. Maanden later kwam de band erbij, én de Britse Radiohead-producer Nigel Godrich.

Het album kent tien nummers en valt uiteen in twee delen, WE is geschreven voor vinyl: het is een lp die je halverwege omkeert.

Het eerste deel is donker, bezorgd en cirkelt om de angst en beklemming van deze Age of Anxiety, deze ‘beklemmende eeuw’. Kl..

