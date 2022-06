Met haar zesde album wil Angel Olsen alles in het reine brengen.

Angel Olsen is een 35-jarige Amerikaanse singer-songwriter en muzikant. Ze komt uit St. Louis, Missouri en woont in Asheville, North Carolina. Ze bracht zes studioalbums uit. Na Half Way Home, Burn Your Fire for No Witness, My Woman, All Mirrors, Whole New Mess is er nu Big Time. Het was tijd voor een plaat met echte, nieuwe nummers. De twee albums ervoor waren een muur, imponerend en subtiel, van geluid en zang, en een kale versie van hetzelfde. De ep met jarentachtigsongs en nummers van anderen waren een overgang naar deze plaat, waarvoor ook weer echte videoclips zijn gemaakt. In het titelnummer schrijdt ze bijna uitdrukkingsloos als een jarenvijftigicoon door de zaal naar het podium, iedereen deinst terug. Deze dame dwingt wat af.

Muzikaal is het even iets anders. De country is eigenlijk alt-country, haar normaal dominerende en af en toe bloedstollende pianospel is nu een sidekick, die melodieën en andere instrumenten aangeeft. De opnames zijn droog, sereen. Dat hoor je vooral op ‘Ghost On’, waarbij haar toch al ruim bemeten stem van een flinke echo wordt voorzien.

De plaat is ook een eindafrekening van een verwarrende periode in haar leven. Ze werd verliefd op een vrouw, vertelde haar ouders dat ze lesbisch was (‘I can’t say that I’m sorry / When I don’t feel so wrong anymore’) en luttele tijd erna stierven binnen drie weken haar vader en haar moeder. Als je dat weet, en het album ook als een verwerkingsproces ziet (‘the past is with us’), luistert het heel anders..

