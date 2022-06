Mooie muziek van een vrij onbekende componist

De Italiaanse musicus Attillio Ariosti (1666-1730) was bij zijn leven een gevierd man. Vanaf 1697 was hij in dienst van de keurvorstin van Brandenburg. Niemand minder dan de beroemde filosoof Gottfried Leibniz was zo positief over hem, dat hij allerlei pogingen deed om Ariosti voor het hof te behouden.

Dat lukte hem niet, want in 1703 vertrok de musicus voor een diplomatieke post naar Wenen. Vanaf 1716 woonde hij in Londen, waar hij na Handel de meest gevierde componist van de stad werd. En wat voor een! De Zes lessen voor viola d’amore tonen zijn vakmanschap. Het gaat in feite om zes sonates, waarin hij alle muzikale mogelijkheden voor het wat zachter en weker klinkende nichtje van de viool laat horen. Prachtige muziek, die in Mauro Righini een prima vertolker heeft gevonden. Hij wordt begeleid door Ugo Nastrucci op teorbe en Danilo Costantini op orgel en klavecimbel. Omdat er nog wat tijd over was, komt de sopraan Elena Bertuzzi er in het laatste werk ook bij, de kleine cantate Pur alfin gentil viola. Ariosti s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .