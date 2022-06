Galante muziek klinkt hier ook onverwacht goed, gespeeld door Vincent van Laar

Rond 1964 onderging het instrument een restauratie, die om allerlei redenen minder geslaagd was. Daarom werd rond 2016 besloten tot een nieuwe restauratie. Daarbij kreeg het orgel zijn oorspronkelijke galerijen met pilaren terug. Dat was onder meer een eis van de NAM die een deel van de aardbevingsschade van kerk en orgel op zich nam. In 2019 was het orgel klaar en nu klinkt het als herboren. Dat is goed te horen op deze cd van Vincent van Laar. Hij begint met enkele ‘danserijen’ van Tylman Susato (1551), vrolijke werkjes, waarin Van Laar diverse registercombinaties kan laten horen. Dat doet hij daarna in werk van onder meer Gibbons, Froberger en Buxtehude, Van Laar op het lijf geschreven. De grootste verrassing komt aan het eind. Dan blijkt ook eind-achttiende-eeuwse galante muziek van Kellner en Knecht uitstekend op dit orgel met middentoonstemming te passen! Op de site van Groningen Orgelland is een boekje met achtergrondinformatie te downloaden.

+ afwisselend programma

+ prachtig orgel

+ galante muziek klinkt hier ook onverwacht goed

Lopster Pracht

Vincent van Laar

bespeelt het orgel van de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum. Stichting Groningen Orgelland