Kendrick Lamar biedt leerzame lessen. Zijn werk gaat op een intimiderende manier onder je huid zitten

Ieder album van de introverte Amerikaanse rapper Kendrick Lamar (34) is een universum dat doet onderdompelen in de Afro-Amerikaanse cultuur, met haar funk en grooves, met haar pijn en trauma’s. Het net verschenen vijfde studioalbum Mr. Morale & The Big Steppers draagt nieuwe elementen aan. Op de albumhoes staat Lamar met zijn vrouw en twee jonge kinderen, hijzelf draagt een doornenkroon. Het biedt leerzame lessen.

* Stop de dynamiek van bekvechten

Het heftigste nummer op het nieuwe album is ‘We Cry Together’. Daarin wordt de grove en seksueel getinte schuttingtaal naar een hoger plan getild. Je hoort de oplopende ruzie tussen een man en vrouw - Kendrick Lamar en actrice Taylour Paige - die elkaar bij de enkels afzagen. Zo help je elkaar dus de vernieling in, en zo kan het in het echte leven gaan. Voor Lamar is het niet oké, blijkt uit de korte in- en outro. Aan het begin hoor je ‘hold, hold onto each other’ (houd elkaar vast), aan het einde: ‘stop tap dancin’ around the conversation’, stop met om de hete brij heen draaien, dansen. Het tapdansen is een rode draad op het album en is een praktische verwijzing naar de ‘Big Steppers’, straattaal voor mensen die het wel even regelen, bijvoorbeeld in de drugshandel. Het blijft opmerkelijk: je luistert vijf minuten naar een ongekend grof gesprek, lang genoeg om het gênante ervan in te zien, zelfs voor kijvende stellen die het zelf niet meer lijken te horen.





* Wat weten we van ‘black trauma’?

De song ‘Mr. Morale’ is er een vol pijnlijke wederwaardigheden uit Lamars eigen leven en dat van de gemeenschap waarin hij opgroeide, de achterbuurten van Chicago en later Los Angeles. ‘What you know of black trauma?’, wat weet je van zwart trauma, is een zin die blijft hangen. Zou zanger R. Kelly, veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarige vrouwen, ook de mist zijn ingegaan als hij niet zelf misbruikt zou zijn, vraagt Lamar zich af. Hij rapt over de zware last op zijn eigen schouders, over dat zijn moeder jong slachtoffer van misbruik werd, en hoe hij zich verantwoordelijk voelt voor alles en iedereen - is die doornenkroon daar misschien het symbool van? Ja, wat weten we eigenlijk van dat trauma, om er zinvol over te schrijven en te spreken? Als Kendrick Lamar iets lukt, is het de pijn van een hele gemeenschap invoelbaar maken op scherpe, sarcastische en soms tegendraadse wijze.





* Menselijkheid gaat boven religie

In misschien wel het meest opmerkelijke nummer op het nieuwe album, ‘Auntie Diaries’, rapt Kendrick Lamar hoe zijn tante een man werd, en zijn lievelingsneef een vrouw. Die neef was een geloviger jongen dan hijzelf, Lamar groeide niet christelijk op maar kreeg van zijn grootmoeder, die heel belangrijk voor hem was, bijbels onderwijs. Nu stelt hij in zijn eigen Afro-Amerikaanse gemeenschap genderdysforie aan de orde. Hij heeft er spijt van dat hij als tiener met zijn vrienden anderen voor ‘faggot’, flikker, uitschold. Hij rapt ook dat zijn familie een weg heeft gevonden in de omgang met hun tante en neef, dat de rijen weer gesloten zijn. De kerk lukte dat niet, de voorganger bleef spreken over een ‘gruweldaad’. Dat was de dag, aldus Lamar in het bewuste nummer, waarin hij medemenselijkheid verkoos boven religie. Hij herinnert de pastor eraan dat hij z’n naaste toch moet liefhebben?





* Mijn ego is het probleem

Naar Kendrick Lamar luisteren blijft een merkwaardige ervaring. Hij gaat op een intimiderende manier onder je huid zitten, wat niet alleen positief is. Zijn grove taal, in combinatie met de vele originele maar toegankelijke melodielijnen en samples, besmet. Tegelijk is hij eerlijk, ook over zichzelf. Op Mr. Morale & The Big Steppers ontmaskert hij zijn overlevingsinstincten, benoemt hij zijn lustverslaving en signaleert hij het grotere probleem erachter: zijn ego. Waarom zou je rappers op hun nobele motieven vertrouwen? In het prachtige ‘Count Me Out’, openingsnummer op deel twee van dit dubbelalbum, zegt hij: sommigen geven de duivel de schuld als ze te kort schieten, ik wijt het aan mijn ego, heer van alle heren. Het is niet Lamar tegen de wereld, maar ‘mij tegen mezelf’.



Kendrick Lamar op het Coachella-festival in Californië, april 2017. - beeld afp / Valerie Macon