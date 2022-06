Typhoon over zijn nieuwe nummer: ‘Ik weet hoe moeilijk het is om eenzaam te zijn’

Een op de vijf Nederlandse jongeren dacht tijdens de laatste lockdown weleens na over zelfdoding. Muzikant Typhoon verwoordt hun gevoelens in ‘Alleen in de pauze’. ‘Ik denk dat we als maatschappij een probleem hebben als een generatie zich zo alleen voelt.’

Typhoon in de videoclip van zijn nieuwe nummer 'Alleen in de pauze'.

‘Ik ga naar binnen, wil naar buiten. Capuchon op, ik voel me veilig. Ik wil blijven en verdwijnen tegelijkertijd’, zingt Glenn de Randamie (37), bekend als Typhoon, in zijn nieuwe nummer ‘Alleen in de pauze’. Met het lied wil hij ‘een inkijkje’ geven in het hoofd van een eenzame jongere. ‘Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om goed om te gaan met eenzame gevoelens. Helaas is het probleem nog steeds actueel.’

Ruim een op de vijf Nederlandse jongeren dacht tijdens de laatste lockdownperiode, van december vorig jaar tot februari dit jaar, weleens serieus na over zelfdoding, bleek in mei uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere gezondheidsorganisaties. Jongeren die al langer kampten met eenzaamh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .