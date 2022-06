Een nasale stem en eendimensionale teksten van John Mayall

De songs zijn dan ook van anderen, Mayall kopieert slechts het muzikaal grensoverschrijdend gedrag. Altijd op zoek naar leuke, nieuwe vrouwen, het thema van zijn songs, dat kan echt niet meer. Hij krijgt bij deze plaat hulp van andere blueszangers, zoals op het titelnummer ‘The Sun Is Shining Down’ Melvin Taylor en in ‘I’m As Good As Gone’ Buddy Miller. Gelukkig tempert zangeres Carolyn Wonderland de oude hormonen en zingt hij ‘Got To Find A Better Way’ met de ook al 72-jarige popvioliste Scarlet Rivera. Zijn liefde voor de blues en de jazz kreeg hij door het beluisteren van zijn vaders verzameling 78-toerenplaten van jazz en blues. In de invloedrijke, door hem opgerichte band John Mayall’s Bluesbreakers, hebben muzikanten gespeeld als E..

