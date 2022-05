David Olney bleef verwant aan Nederland en hield van ‘bijfiguren in de Bijbel’

David Olney en Holland, dat was een hechte combinatie. Ruim twee jaar de dood van deze sublieme songschrijver verschijnen twee live albums met concerten in Nederland.

David Olney nam tijdens zijn leven zes albums op in Nederland. (beeld SCR)

David Olney stierf op 18 januari 2020 in het harnas, maar op een verstilde, bijna ironische manier. Hij zong een lied van iemand anders, nadat hij grinnikend de hoop had uitgesproken dat anderen zijn songs zouden coveren. De humor was gelaagd; bekende artiesten namen zijn nummers op, zelf bleef hij optreden voor tientallen, zij het zeer aandachtige, luisteraars.

Na twee coupletten stopte hij, zei ‘sorry’ en bleef roerloos zitten, het hoofd wat op de kin gezakt. De toeschouwers bij het naar een highway genoemde 30A Songwriters Festival in Santa Rosa Beach, in de Amerikaanse staat Florida dachten dat hij een moment voor zichzelf nam. Maar hij was definitief vertrokken.

in Holland

Olney was in Nederland bekender dan ..

