Bij Mary Gauthier draait het om empathie en compassie

De titel van de nieuwe plaat van Mary Gauthier is ontleend aan een citaat van Martin Luther King: ‘Trouble is in the land; confusion all around. But I know, somehow, that only when it is dark enough can you see the stars.’

King zei het in een periode waarin rassenrellen en demonstraties voor burgerrechten elkaar afwisselden. Het motief, dat je pas goed de sterren kunt zien als het pikdonker is, is ongeveer het motto voor de zestigjarige zangeres. Geboren in New Orleans, na een half jaar te vondeling gelegd, kind in vele weeshuizen, geadopteerd in een streng katholiek, maar disfunctioneel gezin in Thibodeaux, Louisiana, moeder depressief en vader gewelddadig alcoholist, als tiener al verslaafd aan alcohol en drugs, midden twintig eigenaar van restaurant Dixie Kitchen in Boston, coming out als lesbienne, afgekickt van de heroïne en een andere ader ontdekt, die van liedjes schrijven.

Nu zijn we elf albums verder, vol pijnlijke maar ook heilzame geschiedenissen. Gauthier schildert als geen ander de zelfkant van het leven, maar ook de hoop en compassie waarmee ze zichzelf en anderen uit het moeras trekt. In 2018 leidde dat tot een project met Amerikaanse veteranen die hun verhaal deelden en haar stof gaven voor tientallen bloedstollend waarachtige songs, op Rifles & Rosary Beads (2018) en een belangrijk boek waarin ze vorig jaar aan de hand van dertien liedjes beschreef hoe je van je eigen diepten nieuwe hoogten kan maken, door medeleven en dankbaarheid te combineren in totale empathie met anderen: Saved By A Song: The Art and Healing Power of Songwriting.





Ze moet niet veel meer hebben van geloof, maar draagt in wezen precies de boodschap van Jezus uit. Op de nieuwe plaat staat een prachtige ode aan ‘Amsterdam’, de stad die haar tweede huis werd. Er is leed, want corona en andere ziekten eisten het leven van bevriende collega’s: John Prine, Nancy Griffith en David Olney (‘How Could You Be Gone’ en ‘Fall Apart World’). Maar de liefde na overwonnen crises overheerst, in songs als ‘About Time’, ‘Thank God For You’, ‘Til’ I See You Again’ en het prachtige titelnummer, geschreven in samenwerking met Beth Nielsen Chapman; het is de sleutel voor het besef dat door verlies en duisternis een prachtig gevoel van helderheid en begrip kan ontstaan, over wat er echt toe doet.

+ intens

+ met compassie

Dark Enough To See The Stars

Mary Gauthier. In The Black / Thirty Tigers