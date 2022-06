De ene componist inspireert de andere op dit album van het Apollo Ensemble

Het Apollo Ensemble heeft een forse reputatie opgebouwd als barokorkest. Vooral onbekende werken, en werken in ongebruikelijke bezettingen werden vakkundig gepresenteerd. Dit album lijkt met deze traditie te breken. De twee grote werken zijn overbekend, en volstrekt niet uit de barokperiode. Mozart zijn schreef zijn Veertigste symfonie in 1788, Schubert zijn Vijfde in 1816.

In het bijbehorende boekje legt orkestleider David Rabinovich uit hoe het tot deze opmerkelijke keuze is gekomen. Het idee kwam op tijdens een bespreking van een meerjarenplan dat als titel ‘Chain Reactions’ (kettingreacties) had gekregen. Kern daarvan is om te bekijken hoe een muzikaal idee zich in de loop van de tijd ontwikkelt en hoe de ene componist de andere kan inspireren.

Zo kwam het idee op om de twee symfonieën van Mozart en Schubert met elkaar te vergelijken. Zo op het eerste gehoor lijken die niet erg op elkaar. Mozart was 32 en in een triest jaar, toen hij zijn Veertigste symfonie schreef. Dat is te horen, het is in g-mineur geschreven. Maar Schubert was als 19-jarige vol levenslust en dat is direct al te horen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .