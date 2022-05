Mooi eerbetoon aan overleden moeder van Trombone Shorty

Jazzmuzikant Trombone Shorty is er op zijn nieuwe album in geslaagd om de energie die zijn liveoptredens kenmerkt in de studio digitaal vast te leggen.

De muzikant uit New Orleans, die eigenlijk Troy Andrews heet, brengt met Lifted een eerbetoon aan zijn onlangs overleden moeder.

Op de albumcover zijn ze samen te zien: moeder Lois Nelson Andrews houdt haar jonge zoontje die een speelgoedsaxofoon tussen zijn lippen steekt omhoog alsof ze hem trots aan de wereld wil tonen.

Troy Andrews was dan ook een wonderkind, zelfs in het muzikale New Orleans viel zijn talent op. Als kleuter van vier stond hij op het podium met bluesgitarist en zanger Bo Diddley en op zesjarige leeftijd leidde hij zijn eigen brassband. Hoewel Troy meerdere instrumenten bespeelt, werd zijn bijnaam Trombone Shorty.

Zijn optredens zijn muzikale feestjes waarin het leven wordt gevierd.

Trombone Shorty kijkt naar de wereld met een positieve blik: ‘In New Orleans hebben we geleerd niet bij de pakken neer te zitten bij tegenslag,’ zegt hij daar zelf over.





De gospel is dan ook nooit ver weg in zijn muziek.

Dit verklaart wellicht de aanwezigheid van zangeres Lauren Daigle die een mooie gastrol kreeg in het nummer ‘What It Takes’.

Ook gastgitarist Gary Clark en de New Breed Brassband dragen hun steentjes bij aan dit opbeurende album.

Trombone Shorty speelt behalve zijn vaste instrument de trombone ook trompet.

De basis voor Lifted werd gelegd na een optreden toen de bandleider zijn muzikanten meenam voor een nachtelijke sessie in zijn eigen studio.

Geheel in New Orleansstijl ontstond op die plek een muzikale stoofpot waarin de ingrediënten elkaar op een smakelijke manier versterken: een snufje soul, een mespuntje rock, een teentje gospel en een eetlepel jazz.

Plus de geheime ingrediënten die alleen de meester-kok kent.

+ opbeurend en energiek album

+ hedendaagse versie van de New Orleans-stoofpot

+ mooi eerbetoon aan overleden moeder

Lifted

Trombone Shorty.

Blue Note