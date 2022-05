‘In imperfectie zit schoonheid’

Met zijn intieme elektronische indiepop bezong Bas van Nienes, alias Mensenkinderen, op zijn eerste twee albums het leven in al zijn facetten. Na drie albums met bewerkingen van Liedboek-liederen is hij nu terug met een nieuw popalbum: Wonder boven wonderlijk.

‘Houtje-touwtje-pop’ noemt Van Nienes zijn eigen muziek een beetje gekscherend. ‘Muziek die helemaal perfect gemaakt is pakt mij minder. In imperfectie zit echtheid en schoonheid. Dat kan soms veel beter binnenkomen. Zo heb ik het liedje ‘Ruimte’ opgenomen met een piano waar een tik in bleek te zitten. Ik kan dat weghalen en wegpoetsen, maar dat haalt de ziel een beetje uit zo’n nummer. Het is wat het is. Een rafelrand en een valse noot her en der mag. De imperfectie maakt het een geloofwaardig verhaal. Er staat iets moois wat met liefde en aandacht gemaakt is, maar niet perfect is.’

Na het maken van drie albums met bewerkingen van Liedboek-liederen besloot Van Nienes dat het tijd werd voor een nieuw album met eigen popliedjes. ‘De Liedbo..

