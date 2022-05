Het werk van Anouar Kaddour Cherif is exotisch en intrigerend

Zijn debuutalbum is een behendige mix van jazz en Arabisch-Andalusische muzikale tradities, toon gegeven door zijn eigen mandole - een tiensnarige luit - naast bas, drums en basklarinet; dat is een niet vaak gebruikt, enorm instrument dat vakkundig werd gehanteerd door Clément Meunier. Het kwartet dat deze cd maakte, roept met verschillende songs allerlei stemmingen op. Opener ‘Sans Pap’ (een woordspeling op geen papieren, de aanduiding voor een migrant die geen identiteitsbewijzen heeft) is bijna brutaal uitbundig, geleid door de kabbelende loopjes van Cherif. Diezelfde woeste vreugde kom je ook tegen in nummers als ‘Savage Butterfly’ en ‘Virgule’, met zijn Indiase melodie en stuwende drums. De blaas- en snaarinstrumenten gaan heel goed..

