Bij rapper Kendrick Lamar ontspringt niemand de dans

Als een van Amerika’s invloedrijkste rappers, Kendrick Lamar (34), in therapie gaat, laat dat niemand onberoerd. Zijn deze maand verschenen dubbelalbum Mr. Morale & The Big Steppers is de conceptuele weerslag van de pijn en black trauma’s waar Lamar en een hele afro-amerikaanse generatie doorheen moeten.

Wie een beetje thuis is in de wereld van psycho-analytica en therapie, herkent de fases waar Lamar zich rappend en ‘tapdansend’ (een rode draad op het album) doorheen worstelt. Hij vecht tegen een ‘messiascomplex’ (de wereld willen redden), het voortdurend pleasen, dat is het behagen van anderen, het aannemen van een slachtofferrol, daddy’s issues (niet zwak mogen zijn) en te veel verantwoordelijkheid voelen. Het album eindigt met het veelzeggende refrein ‘I choose me, I’m sorry’.

In muzikaal opzicht doet Kendrick Lamar dat blij vlagen op enerverende wijze, met prachtige overgangen en een gelaagdheid in muziek, tempo, sfeer, compositie en instrumentatie. Het openingsnummer ‘United In Grief’ vat deze muzikale en inhoudelijke veelzijdi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .