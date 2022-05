Het doorgeefluik van Vangelis trakteerde steeds meer op hemelse klanken

Zo weten we niet eens zeker met welke vrouw(en) hij in het huwelijksbootje zou zijn gestapt. Hij liet zijn muziek voor zich spreken. In de jaren zestig was dat vooral progressief-psychedelische rock voor duister klinkende popbands. In de jaren zeventig stond hij aan de wieg van de zogenoemde new-age-muziek, waarin hij steeds meer met spirituele en mediterende klanken experimenteerde.

filmmuziek

Dat veranderde in de jaren tachtig, toen hij voor het eerst soundtracks voor films ging componeren. Voor zijn eerste score, voor Hugh Hudsons bijzondere religieuze film Chariots of Fire (1980) won hij direct een Oscar. De iconische muziek werd daarna talloze malen geciteerd en zelfs geparodieerd in andere films en door Rowan Atkinson tijden..

