Album vol ‘hoop in pandemie’-teksten van Martin Smith

Het is goed te merken dat, voordat corona uitbrak, Martin Smith het Britse clubcircuit verkende met zijn andere band Army of Bones. Het nieuwe album Dancing in the Fire opent onbeschaamd met ouderwets keyboard, een moddervette bas en een beat die wonderwel blijkt te werken voor moderne worship. Het solowerk van Smith zigzagde altijd al voortdurend van dansvloer-experiment naar stadion-aanbidding.

Deze plaat houdt die formule vast maar onderstreept accenten. De club-sound is vetter. De aanbiddingsliedjes triomfantelijker, voorzien van stevige gospelkoortjes ('Trouble'). De intieme tracks (‘Jesus’) vallen soms bijna stil. Wellicht komt het door de geschiedenis. Smith geeft zelf toe dat dit een 'pandemie plaat' is: 'Ik zal deze liedjes hier altijd mee blijven associëren, maar ze klinken op de een of andere manier hoopvol.' Tekstueel is dat een open deur. Hij grossiert in teksten over vertrouwen op een God die te hulp zal komen en natuurlijk de regelmatig terugkerende dansvloer waar het gevierd mag worden.

De plaat zakt na de piek van ‘Our Eyes Are On You’ een beetje in. Maar dan komt toch nog de grootste verrassing, die Smith v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .