Frisse klanken van de oudere heren van Clouseau

De eerste is de eeuwig jeugdig ogende charismatisch kwetsbare, de andere een bebaarde gitarist die ook een zegje doet. Het duo is verantwoordelijk voor het veertiende studioalbum van de groep, Jonge Wolven. Er waren al twee singles die nu ook op deze plaat staan, ‘Vage Herinnering’ en ‘Stil’. In 2019 was er al het ijzersterke album Tweesprong en deze plaat is niet minder. Wie denkt dat Koen en Kris na meer dan 37 jaar Clouseau wat gas terugnemen, heeft het mis. Je hoort échte instrumenten: drums, gitaren, violen - dingen die je op de dag van vandaag nog maar weinig hoort in de hitlijsten. Uren studio en schrijfsessies zijn als plezierig experiment terug te horen op deze plaat, die live aanvoelt. ‘Alles wat je hoort is é..

