Uitvoeringen van Beth Hart blijven heel dicht bij het origineel

Beth Hart deed optredens op historische locaties zoals The Ryman Auditorium in Nashville, The Royal Albert Hall in Londen maar ook de Ziggo Dome in Amsterdam. De arrangementen van de uitvoeringen zijn flink uitgebreid, met blazers en vooral strijkers, Dat merk je aan het lange ‘Stairway To Heaven’. Het idee voor een Led Zeppelin-album ontstond tijdens de opnames van haar album War In My Mind (2019) waaraan ze werkte met producer en gitarist Rob Cavallo. De zangeres stond in eerste instantie niet te springen. ‘Om dit goed te kunnen zingen, moet je voortdurend woedend zijn. En ik heb nu juist jarenlang geoefend om de woede die in mij zit, kwijt te raken’. We horen onder anderen ‘Whole Lotta Love’, ‘Black Dog’, ‘Good Time..

