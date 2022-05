Giuliani: aangename muziek voor diplomaten met veel afwisseling

De naam Giuliani zal niet direct bij iedere muziekliefhebber bellen doen rinkelen. Nee, het gaat niet om de voormalige burgemeester van New York en latere raadsman van Donald Trump. Deze Mauro Giuliani was een Italiaanse gitarist en componist die leefde van 1781 tot 1829. Een tijdgenoot van Beethoven dus. Die heeft hij in zijn leven zeker ontmoet, want Giuliani bracht een groot deel van zijn leven in Wenen door. Daar verkeerde hij in de hoogste kringen, en kwam hij naast Beethoven ook geregeld Rossini tegen. Met diverse toen bekende solisten gaf hij geregeld kamerconcerten. En door concertreizen werd hij in heel Europa bekend als gitarist.