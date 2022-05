Een rijk en gevarieerd en evenwichtig debuutalbum van Eliott Knuets

Naast een overduidelijk muzikaal talent had de jonge gitarist enkele malen het geluk op het juiste moment op de goede plaats te zijn. Zijn gitaarleraar introduceerde hem in de wereld van de jazz. Knuets ontwikkelde een door gitarist Pat Metheny beïnvloedde manier van spelen en improviseren. De veelbelovende muzikant speelde in diverse ensembles waaronder het Brussels Jazz Orchestra. Ook is Knuets een gretige deelnemer aan jamsessies. Op een goed getimed moment stond hij ineens met de Amerikaanse trompettist Wynton Marsalis te spelen die hem prompt zijn visitekaartje overhandigde. Alle composities op dit rijke en gevarieerde debuutalbum zijn geschreven door Knuets zelf of door een van de andere muzikanten uit zijn band.

