Mooie, goed geschreven muziek van Ana Turkalj en Aleck Carratta

Veel later bekend geworden componisten als Edvard Grieg, Leoš Janáček, Isaac Albéniz en Max Bruch hebben bij hem gestudeerd. Zelf was hij een groot bewonderaar van Mendelssohn en Schubert. Mendelssohn waardeerde Reineckes werk, vooral de Eerste cellosonate uit 1843 die Reinecke hem liet horen. De tweede schreef hij in 1866 en de derde in 1897. Dat was het sterfjaar van Johannes Brahms aan wiens nagedachtenis dit werk is opgedragen. Wie de drie sonates op dit album beluistert, kan zich wel een beetje voorstellen waarom Reineckes werk in de vergetelheid is geraakt. Het is mooie, goed geschreven muziek, maar je gaat er niet echt voor op het puntje van je stoel zitten. Hoe goed ook, het werk van sommige van zijn leerlingen ber..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .