Het ogenschijnlijk eenvoudig voortkabbelende spel van harpiste Lavinia Meijer laat ruimte voor interpretatie

Lavinia Meijer laat veel open en is een perfectionist; in die ruimte is er altijd vernieuwing. En verbinding.

Lavinia Meijer en Iggy Pop (links) in Carnegie Hall New York. (beeld Getty Images)

Eind deze maand sluit de 39-jarige harpiste de live tournee Untitled 2 af. Untitled 1 dateert van 2019, maar ook voor Lavinia Meijer was er een gedwongen pauze. Het lijkt saai, zonder titelloze sequentie, maar voor haar zijn de seriegewijze aanduidingen van wat een levenswerk moet worden heel logisch. Juist haar ogenschijnlijk eenvoudig voortkabbelende spel laat ruimte voor interpretatie, zodat elke luisteraar zijn of haar eigen zoektocht kan overdenken.

In de voorstelling kabbelt overigens niets. Met behulp van literatuur, stukjes film en beeldende kunst schept ze een multimediaal landschap waarin een plaatsbepaling in de tijd ook een blik in de toekomst en een terugblik naar het verleden wordt. De harp als gids in een complexe wereld, d..

