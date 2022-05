Nederlandse Songfestival-inzending of psalm 130? ‘Dit is puur een grappig toeval’

S10 zong dinsdagavond tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn haar nummer ‘De Diepte’ en kwalificeerde zich voor de finale die zaterdag gehouden wordt.

Specifieker nog: De Nederlandse inzending voor het Songfestival vertoont opmerkelijke parallellen met psalm 130. Niet alleen de tekst van het liedje (‘In de diepte hoor ik steeds maar weer je naam’ en ‘Uit diepten van ellende’), maar juist ook de melodieën vertonen overeenkomsten, meent Van der Veer. ‘Het eerste wat me opviel is de dalende kwint (een vijf tonen dalende interval red.) aan het begin van het refrein. S10 zingt daar: ‘ooh ooh, aah aah’. Daarin zit dezelfde dalende beweging als in psalm 130: ‘uit diepten van ellende’.

Psalm 130 (regel 1) 0.27 - 0.34 = Song 0.52- 0.59 en 1.03 - 1.08

Psalm (regel 5) 1.05 - 1.14 = Song 0.59 - 1.03 en 1.08 - 1.15

De voormalig muziekleraar schreef de noten van het liedje ..

