Over lijden kun je altijd zingen. Dit is prachtige, ingetogen muziek die diep raakt

De lutherse kerk staat bekend om zijn muzikale traditie. In Nederland is de lutherse gemeenschap maar klein, maar ook dan kunnen er grote dingen gebeuren. Een uitgesproken voorbeeld daarvan is de lutherse kerk in Groningen, waaraan zeer getalenteerde musici zijn verbonden. De spil daarvan is Tymen Jan Bronda, die in 2021 zijn twintigjarig jubileum vierde als ‘muzikaal directeur’. Op jonge leeftijd begonnen als organist - opgeleid aan het Groningse conservatorium - verbreedde hij zijn werkveld gaandeweg tot instrumentale en vocale muziek. Hij treedt op als dirigent en docent, en vormde in 2006 het Luthers Bach Ensemble. Dat stelde hem mede in staat nieuwe concertseries te ontwikkelen en met zijn musici op te klimmen tot het hoogste niveau.