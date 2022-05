Er komt in Hillsong veel van God gegeven talent mee, toch heb ik gemengde gevoelens

Is de aanbiddingsmuziek van de internationale megakerk Hillsong besmet en onbruikbaar geraakt nu de kerk door schandalen en affaires wordt geplaagd, en zelfs het hele kerkmodel van een succes- en celebrity-cultuur ter discussie staat? Besmet is de naam zeker, maar onbruikbaar? Dat is best een lastige vraag.

Het gaat om liederen die ook in Nederland veel gezongen worden en die bijna altijd door de organisatie Opwekking zijn geïntroduceerd. Denk aan ‘Lopen Op Het Water’ (Oceans), ‘Fundament’ (Cornerstone), ‘What A Beautiful Name’ of ‘Prijs de Koning’ (King of Kings). Stuk voor stuk zijn het moderne klassiekers, geschreven door Hillsong-muzikanten als Joel Houston, Reuben Morgan en Brooke Ligtertwood.

In de driedelige, in april uitgekomen Dis..