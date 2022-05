Moeders zijn start en finish voor Herman van Veen: ‘Voor je moeder word je nooit ouder dan elf’

Zijn moeder heette Alberdina Verhoef. Geboren in Utrecht op 12 mei 1918 en in diezelfde stad overleden, op 12 april 2000. Zijn vader, een kleine maand jonger dan zijn vrouw, overleefde haar slechts negen weken. Hij stierf op 22 juni 2000 in Soest.

Herman van Veen zelf werd op 14 maart 1945 geboren. Hij was nog net een oorlogskind. Zijn ouders trouwden op 7 januari 1942, ook in de Domstad. Ze zouden dus ruim 58 jaar samen zijn.

Het gezinnetje woonde lang aan de Kievitdwarsstraat (dat mag zo worden aangehaald: ‘Kievitdwaarsstraot’) in Utrecht. In zijn lange loopbaan heeft Herman van Veen geen centimeter en minuut van zijn jeugd onbeschreven en onbezongen gelaten. Dat is geen ijdeltuiterij, want in zijn herinneringen wonen miljoenen ook uniek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .