Belle and Sebastian klinkt weer vertrouwd en dat is fijn

Denkend aan Belle and Sebastian gaan de gedachten terug naar een maandagavond in 2018. Een uitverkocht Carré, een gave voorstelling en dan de climax wanneer zanger Stuart Murdoch een groepje fans uitnodigt om op het podium mee te dansen op de klassieker ‘The Boy With the Arab Strap’. Het is het hoogtepunt van het concert, waarin de band een veelzijdig gezicht heeft laten zien. Het publiek is die avond getuige van de transformatie die de band in de loop der jaren heeft doorgemaakt: van ingetogen folkpop naar een veel breder muzikaal palet.

Dat daarbij ook minder gelukkige keuzes zijn gemaakt, zoals op het album Girls in Peachtime Want To Dance, doet niets af aan de status van de band. Het is altijd goed om nieuwe wegen in te slaan, maar het experiment om de liedjes vol te stoppen met synthesizers en te flirten met ABBA-achtige disco deed bij de fans van het eerste uur de wenkbrauwen fronsen. Zij willen Belle and Sebastian horen zoals de band groot is geworden: met subtiele, ingenieus geconstrueerde indiepop.

Daarom is het goed om te constateren dat de Schotse band, die sinds 1996 aan de weg timmert, op het nieuwe album A Bit of Previous weer vertrouwd klinkt. Het bandgeluid van de beginjaren is terug en dat levert een uiterst consistent album op, waarop ..

