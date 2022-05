Pink Floyd denkt aan verkopen rechten

Londen

Pink Floyd wil de rechten op zijn muziekcatalogus verkopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Britse rockband zou contact hebben gelegd met potentiële kopers. Pink Floyd, wereldwijd goed voor honderden miljoenen verkochte albums, zou willen profiteren van de grote vraag van investeerders en muzieklabels naar muziekrechten. Verschillende muzikanten en bands zoals Neil Young, Sting en Bob Dylan incasseerden naar verluidt honderden miljoenen. Pink Floyd, opgericht in 1965, had met het album Dark Side of the Moon (1973) het meeste succes.

