Melodieuze muziek bij eeuwenoude taal

Beperkingen leiden soms tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. De voedingsbodem van de groep Under The Surface die tot 2020 een groot deel van de wereld besloeg, beperkte zich de laatste jaren noodgedwongen tot Nederland. De reislustige muzikanten maakten alle drie op hun eigen manier pas op de plaats. Drummer Joost Lijbaart nam een soloalbum op (Free). Gitarist Bram Stadhouders beluisterde opnames die de groep op diverse plaatsen in de wereld maakte en creëerde uit dit oermateriaal een nieuwe zesdelige suite. En zangeres Sanne Rambags verdiepte zich in de bronnen van de Nederlandse taal. Onder het toeziend oog van de historische taalkundigen Peter-Alexander Kerkhof en Roland de Bonth bestudeerde ze op het Nederlands Taal Instituut teksten die in de Middeleeuwen op schrift werden gesteld. Dankzij de Egmondse Willeram (uit de elfde eeuw) en de Wachtendonckse Psalmen (uit de tiende eeuw) ontdekte ze dat die Oudnederlandse teksten door hun vriendelijke, soepel uit te spreken klanken zich goed lenen voor een muzikale toonzetting.