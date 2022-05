Trinity Wereldwijs viert feest met jong en oud: ‘In de voetsporen van Elly en Rikkert’

De band Trinity Wereldwijs met 'aanhang', uitgedost in verkleedkleren. Elbert Smelt staat op de foto rechts van de gitaar (in korte broek). (beeld Trinity Wereldwijs)

Laten de bezoekers bij voorkeur in verkleedkleren komen. ‘We vieren het leven met alle generaties’, legt Trinity-zanger, fluitist en liedjesschrijver Elbert Smelt uit. ‘Daarmee treden we in het voetspoor van onze voorgangers Elly en Rikkert.’

Wat is het verschil tussen Trinity en Trinity Wereldwijs?

‘Trinity is een Engels- en Spaanstalige popband, Trinity Wereldwijs is de Nederlandstalige zijtak die gericht is op een intergenerationele doelgroep. Trinity Wereldwijs begon in 2019 met het opnemen van het album Een Grote Familie. Twee gebeurtenissen zetten ons destijds op dat spoor: een gezamenlijke tournee met Elly en Rikkert en onze betrokkenheid bij het maken van de cd Wij. Samen!..

