Willy Nelson (89) maakt verjaardagsplaat

Op 29 april werd hij 89 jaar en gaf hij zichzelf en de wereld een nieuw album: A Beautiful Time. De hoeveelste? Dat is een interessante puzzel. Willy Nelson maakt al platen sinds 1962, toen nog als keurig gecoiffeerd charmezanger. Nu is hij een doorleefde man die bijna formeel vasthoudt aan de vrijheden van vroeger: hoed, vlecht, stoppelbaard en een ironische manier van commentaar geven op het heden. Hij is nog steeds de kampioen van de vrije cannabis, zeker voor medicinale doeleinden. Hij knort zijn country krakkemikkig, maar dat is niet erg, want Nelson heeft al een halve eeuw een gebroken stem. Met zijn zonen en dochters maakte hij in 2021 het Family Album, waarop de christelijke traditionals opvielen, zoals ‘In the Garden’, ‘Kneel At the Feet of Jesus’, ‘Family Bible’ en In ‘God’s Eyes’.