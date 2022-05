Dat Anouks Trails of Fails zo persoonlijk is, komt mede door de periode waarin zij haar songs schreef

De nieuwe plaat van de Haagse artiest Anouk is heel goed. Dus laten we niet zeuren over ‘slechts’ zeven nummers, of de termen mini-album of EP hanteren. ‘Liever zeven songs waar ik echt helemaal achter sta dan twaalf die misschien beter hadden gekund.’ De opening is een mooie ballad, met veel soul, crescendo en een hecht arrangement: ‘I Must walk away’. Opvallend is deze plaat ook vanwege de buiging naar de jazz. Haar unieke stem, de buigzaamheid en het bereik, het is er allemaal nog en alleen maar gerijpt. Soms denk je aan Adèle, soms zelfs aan de gemompelde tussenzinnetjes van Billie Holiday, maar ze is zeker haar eigen stijlicoon.