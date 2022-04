Country, americana, southern rock, van heupwiegend naar stevig en terug

Als kind leerde hij goed Engels in New York en in de jaren zestig zong en speelde hij bij Les Baroques en Ekseption. Daarna was er een lange periode van verslaving aan crack en heroïne. Hij is daaruit gekomen, maar zag veel collega’s uit vooral de jaren zeventig en tachtig ten onder gaan. Nu rijdt hij op een scooter door Amsterdam en Delft en neemt met zijn kompaan het vijfde album op van het Lone Project dat de twee in 2014 begonnen. Zijn wat dunne, schelle stem is goed op orde en fraseren kan Van Dijk prima. Hoes en boekje met tekst zien er mooi klassiek uit, met een houten elektriciteitspaal als een soort andreaskruis, een oude slee als skelet in de tuin en elf mooie songs. Dat geldt voor ‘Because of You’ en ‘A Friend’, waarin besef v..

