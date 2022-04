‘Ze danst gewoon op straat’ is een song die staat op album zeven van de Vlaamse popgroep Yevgueni, Straks is ook goed. ‘Over het waargebeurde verhaal van een meisje aan de bushalte. Ingezoomd en dan uitvergroot naar - hoe kan het ook anders? - de grote thema’s.

Een ode aan schoonheid, onschuld, positivisme, dromen, ambitie en durf.’ Zo zeggen de heren het zelf. Hun muziek is lief, positief en een beetje vrijblijvend. Klaas Delrue en zijn mannen wonnen twintig jaar geleden de Nekka-prijs, zeer prestigieus voor het Nederlandstalige lied. ‘Laat ons winnen’ is een ode aan de niet-competitieve wedstrijdvorm. Altijd ergens anders zijn en overal te laat komen en toch de eerste zijn, achteromkijkend naar achterblijvers, dat voelt goed als thema. De band zelf beschrijft de tien songs van het album als ‘een tiramisu van fijne repen die zijn opgebouwd in de hoogte en de diepte’ en ‘een warme deken van klank’. In 2009 kwamen ze ook al met een nuchtere albumtitel als We zijn hier nu toch, maar het ..

