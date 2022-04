Uitstekend vertolkt album door sopraan en pianist Lenneke Ruiten en Thom Janssen

Strauss behoorde niet tot de muzikale vernieuwers, zijn werk ademt een laatromantische geest. Zoals in de ‘Vier letze Lieder’ uit 1948, kort voor zijn dood. Hij stond al jong bekend als iemand die goed stemmingen in muziek kon vertalen. Dat is op dit album ook goed te horen. Prachtig passen de melodieën en de pianobegeleiding bij de teksten van de liederen. In Lenneke Ruiten vinden deze liederen bovendien een uitmuntend vertolkster. In zekere zin keert ze met deze cd terug naar haar ‘eerste liefde’. Jarenlang vierde ze triomfen als operazangeres, maar nu zingt ze weer de liederen die ze als jonge sopraan ook heeft vertolkt. Ze worden prachtig begeleid door Thom Janssen, met wie ze al jarenlang samenwerkt. Het enige minpuntje aan dit albu..

